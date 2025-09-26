Nayelli Ramírez Bautista

Viernes 26 de septiembre de 2025

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México podrá ejercer acción penal contra Lex Ashton N, estudiante implicado en el homicidio de otro alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de lesiones a un trabajador, al contar con diversas pruebas que lo vinculan a la comisión de ambos delitos.

Como parte de la investigación, la dependencia cuenta con diversos dictámenes periciales derivados de la necropsia a Jesús Israel N, así como entrevistas a testigos, análisis de cámaras de seguridad y mecánica de hechos.

A ello se suma un supuesto mensaje del imputado, quien padece un episodio depresivo grave sin síntomas sicóticos y habría subido un mensaje a una red social en el que expresaba que “ya estoy harto de este mundo, nunca en mi puta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids, yo lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia, ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias", indicio que revelaría su intención de ocasionar un daño.