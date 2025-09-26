Alexia Villaseñor y Lilian Hernández

La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025

Doce escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están en paro de actividades –total y activo– en protesta por el asesinato del alumno Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la conmemoración de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

En paro total de actividades hasta el 3 de octubre se encuentran las facultades de Filosofía y Letras, la de Artes y Diseño y la de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), el CCH Oriente (regresa el 2 de octubre), –estos cuatro con toma de instalaciones–, la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y la Facultad de Música.

La ENTS está en paro total en el sistema presencial, sin toma del plantel, pero su Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia no participa en la suspensión.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón suspenderá clases hoy y el jueves 2 de octubre.

En paro activo están la Facultad de Enfermería y Obstetricia, cuyas clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre, y este viernes se mantendrán las asesorías del centro de simulación para el desarrollo de habilidades clínicas. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas regresará a clases el lunes, al igual que la Facultad de Ciencias, el CCH Naucalpan y el CCH Azcapotzalco.

La comunidad escolar pidió sensibilidad ante los hechos de Ayotzinapa y la masacre estudiantil de Tlatelolco, por lo cual se solicitó a todas las escuelas de la máxima casa de estudios que las actividades académicas presenciales de este viernes y el jueves 2 de octubre se lleven a cabo sin pase de lista ni evaluaciones para que los alumnos puedan sumarse a las acciones de protesta. Fue el caso de la Escuela Nacional Preparatoria 5, que emitió un comunicado al respecto de forma oficial.