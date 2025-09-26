Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 16
Doce escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están en paro de actividades –total y activo– en protesta por el asesinato del alumno Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la conmemoración de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
En paro total de actividades hasta el 3 de octubre se encuentran las facultades de Filosofía y Letras, la de Artes y Diseño y la de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), el CCH Oriente (regresa el 2 de octubre), –estos cuatro con toma de instalaciones–, la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y la Facultad de Música.
La ENTS está en paro total en el sistema presencial, sin toma del plantel, pero su Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia no participa en la suspensión.
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón suspenderá clases hoy y el jueves 2 de octubre.
En paro activo están la Facultad de Enfermería y Obstetricia, cuyas clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre, y este viernes se mantendrán las asesorías del centro de simulación para el desarrollo de habilidades clínicas. La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas regresará a clases el lunes, al igual que la Facultad de Ciencias, el CCH Naucalpan y el CCH Azcapotzalco.
La comunidad escolar pidió sensibilidad ante los hechos de Ayotzinapa y la masacre estudiantil de Tlatelolco, por lo cual se solicitó a todas las escuelas de la máxima casa de estudios que las actividades académicas presenciales de este viernes y el jueves 2 de octubre se lleven a cabo sin pase de lista ni evaluaciones para que los alumnos puedan sumarse a las acciones de protesta. Fue el caso de la Escuela Nacional Preparatoria 5, que emitió un comunicado al respecto de forma oficial.
A la vez, los consejeros universitarios, representantes de los docentes y técnicos académicos de los cinco CCH demandaron la necesidad de “conocer con seriedad y profesionalismo las razones por las cuales un joven miembro de nuestra comunidad tristemente se convirtió en victimario e hizo lo que ahora condenamos”.
En un pronunciamiento difundido ayer, indicaron que es necesario repensar la universidad, como ya lo ha señalado en otras ocasiones el rector Leonardo Lomelí, por lo que es momento de impulsar diálogos abiertos entre toda la comunidad de la UNAM.
Este viernes, estudiantes participarán en la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Saldrán de la escultura conocida como “los bigotes” en Ciudad Universitaria para llegar al Ángel de la Independencia e integrarse a los demás contingentes.
Detienen a tres por trifulca en la FES Acatlán
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Antonio N y Diego N, de 27 años, así como de José Guillermo N, de 33, quienes participaron ayer, a las 15:30 horas, en una trifulca en la FES Acatlán, ubicada en el municipio mexiquense de Naucalpan.
Los arrestados, quienes son ex alumnos de la FES, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y contra la salud. Se informó que uno de los jóvenes portaba un bóxer metálico.
La FGJEM indicó que la FES aplicó el protocolo de seguridad interna con la intervención de autoridades y vigilantes de la institución y solicitaron el apoyo de la policía. Indicó que al ser revisados, los tres sujetos portaban bolsas de plástico que contenían hierba verde seca, al parecer mariguana.