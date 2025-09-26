▲ Aspecto de la protesta ante el Campo Militar 1-A, ayer. Fragmentos de un video captado por cámaras de seguridad, en el que se ve la intervención de la Policía Federal Preventiva desde el inicio de las hostilidades en la protesta de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Foto Jair Cabrera Torres y Javier Verdín

Transcurridos ya 11 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los 43 normalistas de Ayotzinapa, como se les identificó desde el primer momento, siguen desaparecidos. Y aunque ha habido algunos avances sobre lo ocurrido, en las madres y padres de los jóvenes persiste el dolor porque las investigaciones no han conducido al único resultado que ellos reclaman: determinar el paradero de sus hijos.

En este largo camino de lucha y búsqueda, seis padres y madres han fallecido de cáncer, covid y otras enfermedades crónicas. Para el resto, cada día se torna más complicado y lento el andar: las secuelas de más de una década se hacen evidentes.

No obstante, siempre han tenido claro que no claudicarán en la exigencia de presentación con vida de los jóvenes y hasta detener a los responsables de su secuestro.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, mantiene la pregunta que se hizo desde aquel día: “¿Adónde se los llevaron?”

“Es muy triste, nos afectó a toda la familia; uno no puede vivir tranquilamente. Pero queremos que el mundo entero sepa que aquí seguimos las madres y padres de los 43 buscando a nuestros hijos y exigiendo al gobierno que avance en las investigaciones”, subraya.

El undécimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas llega en medio del compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de profundizar en líneas de investigación con base en análisis científicos, la conformación de un nuevo equipo de inteligencia y la sustitución del fiscal especial para el caso.

Desde diciembre de 2024, las madres y padres de los estudiantes han tenido cinco reuniones con la mandataria en Palacio Nacional, pero hasta el momento –aseguran ellos– en ninguna se les ha proporcionado información “novedosa”, al tiempo que expresan su preocupación porque “no vemos un rumbo claro en las investigaciones”.

Voluntad

Sobre la reciente llegada de Mauricio Pazarán a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa –tras la salida de Rosendo Gómez Piedra, como demandaron las familias–, Cristina Bautista señala que el nuevo fiscal tiene voluntad de “hacer las cosas diferentes”, pero para que ello se traduzca en avances, debe “hacer una nueva revisión de los documentos” que ya se tienen sobre las indagatorias.

En la más reciente reunión, realizada a principios de este mes, la presidenta Sheinbaum abrió la posibilidad de llamar a nuevos expertos internacionales a través de la Organización de Naciones Unidas. Las familias aseguran que es un paso importante, pero insisten en que se convoque nuevamente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual durante más de tres años –en dos periodos distintos– coadyuvó a detectar indicios cruciales y dar celeridad a las indagatorias.

Mario González, padre del normalista César Manuel, enfatizó a su vez que este grupo de especialistas internacionales debe retornar al país, porque ya conoce el caso y todas las líneas de investigación que necesitan explorarse. “No queremos expertos (nuevos) que vengan a leer el expediente y tarden un año en darnos una resolución”.

Algunos integrantes del GIEI se incorporaron a otras misiones, entre ellas Ángela Buitrago, quien permaneció 10 meses al frente del Ministerio de Justicia de Colombia, o Claudia Paz, actual directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Viraje

A un año del gobierno de Sheinbaum Pardo, la administración federal ha buscado dar un viraje al caso Ayotzinapa y reforzar las pesquisas contra varios de los involucrados en los hechos: la reaprehensión de Felipe Salgado Rodríguez, El Cepillo; la deportación desde Estados Unidos de Édgar Damián Sandoval, El Wereke, y arrestos como los de Martín Alejandro Macedo Barrera, El Kamala y Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco. Sin embargo, a decir de las familias, esto no ha aportado nada relevante a las investigaciones.