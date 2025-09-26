Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 14

En vísperas del undécimo aniversario de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal Superior de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que como parte de las diversas acciones para esclarecer el caso, se han enviado diversas cartas al gobierno de Israel por los canales diplomáticos para demandar la extradición de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal. Recordó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha insistido en la extradición de Zerón.

Contra el ex funcionario pesan varias acusaciones relacionadas con las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas que él encabezó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre otros delitos, se le imputa la tortura de varias personas detenidas durante los interrogatorios y el ocultamiento de pruebas.