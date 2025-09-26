▲ Padres de los 43 y alumnos de las normales de Ayotzinapa y Teteles, entre otras, protestaron en el Campo Militar 1-A por los 11 años de la desaparicion de los jóvenes en Iguala, Guerrero. Foto Jair Cabrera Torres

▲ Mosaico de la imagen de Hilda Legideno, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y rostros de normalistas durante la protesta en el Campo Militar 1-A. Foto Jair Cabrera Torres

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 14

Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto derribó ayer una de las puertas principales del Campo Militar 1-A, luego de embestir las rejas de acceso con un camión de mercancías que posteriormente incendiaron.

Cerca de la una de la tarde, algunos integrantes de la manifestación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa empezaron a lanzar petardos contra las instalaciones castrenses, ubicadas en avenida Conscripto, en la zona limítrofe de Naucalpan y la Ciudad de México.

En la puerta 1 del campo militar quedó incrustada la unidad, lanzada de reversa, a la cual arrojaron explosivos caseros para avivar las llamas. Los presuntos normalistas también realizaron pintas en la fachada: “Ayotzi vive +43” y “Hasta encontrar la verdad y justicia”.

Mientras los jóvenes emprendían acciones contra la instalación castrense, personal con escudos y cascos se colocó como primera valla dentro del campo militar. Atrás de éstos habría grupos de soldados, y más atrás permaneció un tanque de dispersión.

Cerca de la una de la tarde vino el primer estruendo, tras finalizar el mitin que encabezaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace 11 años, y luego de que la mayoría de estudiantes de las normales rurales de Ayotzinapa y Teteles, entre otras, abordaron los más de 20 autobuses en los que arribaron.

Las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 exigieron que no se descarte la línea de investigación que apunta al Ejército y reiteraron su exigencia de que esta institución entregue los 800 folios que tiene en su poder, los cuales, consideran, contienen información relevante para dar con el paradero de sus hijos.