▲ El galardón coloca a Baja California en el escenario internacional, destaca la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Es el mayor espacio del estado para recreación, deporte y cultura. Este año lo han visitado más de un millón de personas

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 12

Tijuana, BC., El Parque Esperanto de Tijuana fue reconocido con el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award for the Latin America Region”, que otorga World Urban Parks a los proyectos de mayor impacto global en la recuperación de espacios públicos, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que esta distinción coloca a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

Señaló que este parque simboliza la capacidad de transformar un espacio abandonado y lleno de desechos en un lugar donde ahora se respira aire limpio, crece la vida y las familias de Tijuana cuentan con un sitio digno para convivir y disfrutar.

“Aquí donde había abandono y basura hoy hay vida; donde antes se acumulaban desechos ahora se reúnen las familias, se escuchan risas y se respira orgullo: ese es el verdadero sentido de Parque Esperanto”, expresó la mandataria.

El premio será entregado durante el World Urban Parks 2025 Symposium, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en el Centro de Ferias de Estambul, Turquía, con la participación de líderes de parques y espacios públicos del mundo.