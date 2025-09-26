Política
Ya aprobaron 12 congresos la enmienda antiextorsión
Ya aprobaron 12 congresos la enmienda antiextorsión
 
Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 12

Aunque apenas se aprobó el pasado miércoles en el Senado, la reforma a la Carta Magna en materia de extorsión ya tiene el aval de 12 congresos locales y sólo le falta el de otros cinco para que pueda ser declarada constitucional y entre en vigor.

El cambio legislativo faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el fin de prevenir, investigar y sancionarlo y tener mecanismos efectivos de atención a las víctimas, ofendidos y testigos.

La iniciativa se avaló el miércoles por unanimidad de todos los partidos presentes en la Cámara alta y de inmediato fue remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

A instancias de Morena y sus aliados se ha dado celeridad al proceso de aprobación en las entidades. El mismo miércoles obtuvo el beneplácito de los congresos de Chiapas, Colima, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, y este jueves el de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el documento en San Lázaro el pasado 10 de julio. El dictamen aprobado en comisiones consideró iniciativas de legisladores del PAN y de Morena. Se aprobó el pasado día 9 y el 10 se recibió la minuta en el Senado, cuyo pleno la aprobó el miércoles.

