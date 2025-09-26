La Presidenta garantizó a farmacéuticas que se liquidarán pagos pendientes, sobre todo los de 2024
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 9
Las deudas con farmacéuticas “se pagan, no hay ningún problema”, pero independientemente de los adeudos, esas empresas tienen que cumplir con los contratos establecidos con el gobierno federal y entregar a tiempo los medicamentos, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su conferencia de prensa, ayer manifestó que “hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo de 2024, porque todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”.
Pero, subrayó, cuando se gana una licitación, “te comprometes” con tiempos de entrega y “tienes que cumplir con el contrato que estableciste con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda”.
Subrayó: “sí se va a pagar, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos”.
La mandataria también insistió en que el abasto a centros de salud y hospitales está por encima de 90 por ciento.
Sobre “aquellos medicamentos que no han llegado a los derechohabientes, la situación tiene que ver con estas empresas que no han cumplido con su entrega… En caso de que falte una medicina, hay esquemas para poder completarla”.
Precisó que hay “muchísimos medicamentos que no se producen en México y hoy en el mundo los principales productores, (también) de insumos médicos, están en India y en China”.
Añadió que “eso es lo que se va a licitar el próximo año y se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, para fortalecer el Plan México”.
India, el gran productor de insumos
Manifestó que 80 por ciento de las bases para fabricar medicamentos de los más comunes están en India; entonces, se tiene que importar directamente o por medio de alguna empresa mexicana que se dedique a ello.
“Ahí se ve en la licitación, se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores.”
Por eso, agregó, “hay muchos medicamentos que son importados”, y se requiere un permiso de Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para poder garantizar que cumplen con todos los requerimientos de la regulación sanitaria en México”.
Afirmó que no solamente se da resolución de una licitación por precios, sino que se tienen que cumplir ciertas condicionantes.