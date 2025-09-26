Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 9

Las deudas con farmacéuticas “se pagan, no hay ningún problema”, pero independientemente de los adeudos, esas empresas tienen que cumplir con los contratos establecidos con el gobierno federal y entregar a tiempo los medicamentos, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, ayer manifestó que “hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo de 2024, porque todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”.

Pero, subrayó, cuando se gana una licitación, “te comprometes” con tiempos de entrega y “tienes que cumplir con el contrato que estableciste con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda”.

Subrayó: “sí se va a pagar, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos”.

La mandataria también insistió en que el abasto a centros de salud y hospitales está por encima de 90 por ciento.

Sobre “aquellos medicamentos que no han llegado a los derechohabientes, la situación tiene que ver con estas empresas que no han cumplido con su entrega… En caso de que falte una medicina, hay esquemas para poder completarla”.