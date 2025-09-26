Política
Sheinbaum corrige a EU sobre cifras de deportaciones
Sheinbaum corrige a EU sobre cifras de deportaciones

“No son 1.6 millones”, aseguró

 
Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8

Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo, desestimó las cifras de deportación voluntaria de migrantes hacia México que dio a conocer el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Según sus datos, han sido 1.6 millones en los últimos años, 600 mil de los cuales fueron a partir de enero, al comenzar la nueva gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

Señaló que en el caso de los mexicanos, cuando regresan al país después de algún tiempo, el Instituto Nacional de Migración les entrega una carta de repatriación, lo que permite tener mayor control sobre la gente que regresa y el reporte que se tiene es de 108 mil 813.

“Se mide por el número de cartas de repatriación. De todas maneras, pudieron haber entrado otros connacionales a nuestro país; pero por lo menos a México no son 1.6 millones”, señaló.

Recordó que fue bajo el gobierno de William Clinton cuando hubo una mayor deportación desde Estados Unidos, pues sólo en un año fueron expulsados 1.1 millones de mexicanos.

 

