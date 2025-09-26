De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8

Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo, desestimó las cifras de deportación voluntaria de migrantes hacia México que dio a conocer el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Según sus datos, han sido 1.6 millones en los últimos años, 600 mil de los cuales fueron a partir de enero, al comenzar la nueva gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

Señaló que en el caso de los mexicanos, cuando regresan al país después de algún tiempo, el Instituto Nacional de Migración les entrega una carta de repatriación, lo que permite tener mayor control sobre la gente que regresa y el reporte que se tiene es de 108 mil 813.