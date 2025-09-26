A. Sánchez y E. Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 6

La embajada de China en México anunció ayer que a partir del 30 de septiembre entrará en operación el sistema en línea para requerir visa de su país, con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites consulares. Desde esa fecha, todas las peticiones deberán presentarse por medio del Centro de Servicio de Solicitud de Visa China, con el llenado de un formulario en línea disponible en su página oficial.

De acuerdo con el aviso, las solicitudes para las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao no se verán afectadas por este cambio y continuarán tramitándose con los procedimientos vigentes.