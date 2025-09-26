Arturo Sánchez Jiménez

Viernes 26 de septiembre de 2025

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, agradeció ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por reconocer públicamente el genocidio contra la población de Gaza.

En un foro realizado en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la diplomática subrayó la importancia de este respaldo, luego de que la mandataria condenó en días recientes la violencia en el enclave, al señalar que de acuerdo con la comunidad internacional, debe detenerse el genocidio. “Esa es nuestra posición (…) no puede haber una agresión a la población civil como la que hay en este momento”, advirtió esta semana.

“Gracias por estar presentes, México lindo y querido, incluyendo a la Presidenta, que ha declarado y reconocido el genocidio sobre mi pueblo”, expresó la diplomática.

Advirtió que Palestina vive “un genocidio en expansión”, donde los niños son las principales víctimas. “La mayor cantidad de niños mutilados en el mundo es de Gaza”, expresó, al denunciar que desde octubre de 2023, cerca de 28 menores han sido asesinados por Israel diariamente.