▲ El canciller Juan Ramón de la Fuente habló ayer ante la Asamblea General de la ONU en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. La próxima secretaria de la organización debe provenir de AL, dijo. Foto AP

Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 6

México rechazó ayer de manera categórica en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la criminalización de los migrantes y dejó en claro que protegerá a sus connacionales en el exterior.

Así lo manifestó el canciller Juan Ramón de la Fuente al participar en el debate de la 80 Asamblea General, donde tomó la palabra en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Que no quede duda alguna: México no dejará de velar por la atención y protección de los mexicanos que se encuentran fuera del país”, subrayó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores delineó tres premisas que, a juicio de México, pueden marcar un rumbo distinto para la comunidad internacional: la construcción de una economía moral del bienestar, que coloque el combate a la pobreza en el centro de la cooperación global; la necesidad de construir la paz “de abajo hacia arriba”, mediante políticas de inclusión y justicia social que enfrenten las raíces de la violencia, y la reivindicación del derecho internacional y de las garantías fundamentales como salvaguarda de la paz. Recordó que “la carrera armamentista, la concentración inmoral de la riqueza y las violaciones al derecho internacional son el combustible que alimenta la guerra y la violencia”, al tiempo que reiteró el llamado urgente a detener los conflictos en Gaza y Ucrania.

Ya en el debate general, en un momento que generó aplausos en el pleno, De la Fuente sostuvo que “es tiempo de mujeres”, y expresó que la próxima secretaria general de la ONU debe provenir de América Latina. Entre la delegación mexicana presente en el debate se encontraba Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y ex funcionaria de larga trayectoria en Naciones Unidas, cuyo nombre se ha mencionado en distintos foros como posible candidata a sustituir el próximo año a António Guterres en la Secretaría General.