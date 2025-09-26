Discurso ante la asamblea general
México rechaza criminalización de migrantes // Apremia a reforma en el organismo que elimine derecho de veto
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 6
México rechazó ayer de manera categórica en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la criminalización de los migrantes y dejó en claro que protegerá a sus connacionales en el exterior.
Así lo manifestó el canciller Juan Ramón de la Fuente al participar en el debate de la 80 Asamblea General, donde tomó la palabra en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Que no quede duda alguna: México no dejará de velar por la atención y protección de los mexicanos que se encuentran fuera del país”, subrayó.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores delineó tres premisas que, a juicio de México, pueden marcar un rumbo distinto para la comunidad internacional: la construcción de una economía moral del bienestar, que coloque el combate a la pobreza en el centro de la cooperación global; la necesidad de construir la paz “de abajo hacia arriba”, mediante políticas de inclusión y justicia social que enfrenten las raíces de la violencia, y la reivindicación del derecho internacional y de las garantías fundamentales como salvaguarda de la paz. Recordó que “la carrera armamentista, la concentración inmoral de la riqueza y las violaciones al derecho internacional son el combustible que alimenta la guerra y la violencia”, al tiempo que reiteró el llamado urgente a detener los conflictos en Gaza y Ucrania.
Ya en el debate general, en un momento que generó aplausos en el pleno, De la Fuente sostuvo que “es tiempo de mujeres”, y expresó que la próxima secretaria general de la ONU debe provenir de América Latina. Entre la delegación mexicana presente en el debate se encontraba Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y ex funcionaria de larga trayectoria en Naciones Unidas, cuyo nombre se ha mencionado en distintos foros como posible candidata a sustituir el próximo año a António Guterres en la Secretaría General.
Antes, en la reunión de ministros del Grupo de los 20, que integra a la Unión Europea y a las 19 principales economías del mundo, el canciller subrayó la urgencia de una reforma profunda de la ONU, que incluya la eliminación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y la revitalización de la Asamblea General.
En el debate general, México también reiteró la condena al embargo económico impuesto a Cuba y exigió su eliminación inmediata, así como la exclusión de la isla de la lista de países que presuntamente apoyan el terrorismo. “Los bloqueos no construyen regiones de paz ni de prosperidad”.
Destacó los avances sociales logrados en México con los gobiernos de la 4T, señalando que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza gracias a políticas de justicia laboral y programas sociales reconocidos por la propia ONU. Apuntó que en el país “se reduce la desigualdad, se contiene la violencia y hay democracia, pluralidad y derecho a disentir”. Añadió que las mujeres ejercen el poder, los adultos mayores tienen pensión universal y los pueblos originarios han alcanzado espacios históricos de representación, incluido que un indígena preside hoy la Corte.
El canciller llamó a recuperar la esencia de Naciones Unidas como garante de la paz, la seguridad y los derechos humanos, y confió en que el relevo en la Secretaría General sea la oportunidad para revitalizar a la institución. “En México es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien. Pensamos que en la ONU también es tiempo de mujeres”, concluyó.