Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 4

Luego de debutar como el primer ministro presidente con doble función –dirigir la SCJN y elaborar proyectos de sentencia–, Hugo Aguilar Ortiz admitió un recurso de revisión de Grupo Elektra, con el que la empresa impugna un crédito fiscal de más de mil 389 millones de pesos (más recargos, multas y actualizaciones) y acordó presentar él mismo el proyecto al peno.

El recurso de Elektra quedó registrado como amparo directo en revisión 5145/2025 y se suma a otros tres juicios similares pendientes desde el año pasado en la Corte, promovidos por Ricardo Salinas Pliego. Según datos de la ministra Lenia Batres, esos tres litigios previos (5654/2024, 3842/2024 y 6321/2024) impugnan créditos fiscales por más de 34 mil 805 millones de pesos.