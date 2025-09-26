Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 4

Después de que Grupo Salinas señaló que evalúa demandar e iniciar acciones legales en su contra por difamación y daño moral, tanto en México como en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó: “¿por qué sería en Estados Unidos? ¿Cómo es una demanda de difamación allá?”

En su habitual conferencia de prensa, reviró que más allá de las deudas del presidente de ese grupo, Ricardo Salinas Pliego, en ambos países está “la difamación que él hace todos los días a través de la televisora (que posee) o de sus redes sociales”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dejó “una tarea a todos los de aquí (los asistentes y a) los que nos están viendo: ¿por qué no se investiga cómo compró la televisora? Es una tarea, para todos, quien quiera”.

Continuó: “¿Con cuánto fue beneficiado por el Fobaproa?, es pregunta, eh; ¿quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo obtuvo ADN 40?, ¿cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?”