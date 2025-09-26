H

ace un año AMLO entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum. Una dura campaña de medios se ha lanzado en contra del expresidente. ¿Has cambiado tu opinión? Este es el tema del sondeo la última semana en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

En esta encuesta se registraron 4,235 participantes. De X (TWITTER) 252; de Facebook 385; de El Foro México 408; de Instagram 38; de Threads 203 y de YouTube 2,600. Empleamos la plataforma SuveyMonkey. Enseguida algunas opiniones.

X

Por supuesto, el mejor presidente que pudimos haber elegido. El ataque actual que recibe es resultado de la afectación de los grandes mafiosos.

@ArturoLaraOroz1 /Ciudad de México

Dentro de 50 años, la historia mencionará a AMLO como el gran transformador de México y la derecha (si es que todavía existe) seguirá defendiendo a Porfirio Díaz y a Carlos Alazraki.

@legoags /Aguascalientes

AMLO llegó en el momento exacto, hizo política y tomó decisiones. Cambió el rumbo y eso gustó a muchos y disgustó a otros. Falta mucho, pero cuando menos ya se empezó.

@rrojasrdz. /Apiazco

Facebook

A pesar de las campañas que vengan en contra de nuestros Presidentes (Claudia y Andrés Manuel) no van a cambiar lo que ningún presidente hizo antes que los citados, enhorabuena.

Celso Alberto Casas Alva /Hidalgo

Pasará a la historia cómo el Presidente que derribó al régimen prianista para que nunca volviera.

Pedro Martínez /Tultepec

Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y AMLO, los mejores presidentes de México.

Sergio Fernández Hernández /Ciudad de México

El Foro México

No entiendo cÓmo no supo lo del huachicol fiscal, si siempre dijo que los presidentes lo saben todo.

María Teresa Blum /Durango

Por supuesto ha sido el mejor presidente en casi 100 años. Para mí es un estadista, pues se anticipó a los cambios en la economía global. Si no rescata las empresas estratégicas, Pemex y CFE, ya hubiera crisis económica. La reducción en la desigualdad y la pobreza es un gran logro histórico.

Ismael Iñiguez /Guadalajara

Excelente Presidente, pero dejó de combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, que creció exponencialmente.

Danton Reynoso /Ciudad de México

Es muy pronto para opinar desapasionadamente. Sin embargo, la opinión favorable que tengo acerca de su labor como presidente no ha variado y menos ha sido afectada por la campaña de medios en su contra.

Ma. Eugenia Rodríguez /Toluca

Instagram

Una persona extraordinaria siempre será centro de controversias, análisis, búsqueda de fallas para denigrarlo, opacarlo, el mediocre queriendo que todos sean igual que él. ¡Vivan AMLO y la 4T!

Pedro A Miranda /Hermosillo

Por muchas razones, la derecha lo odia. Habrá que profundizar el giro hacia la izquierda. Ya no pactar con “vendepatrias”

Leopoldo Ortega /Cuernavaca

Pienso que fue un gran presidente, no que haya sido perfecto; en todo caso, lo positivo supera con creces lo negativo. La oposición es muy pequeña, y su campaña de calumnias se debe a que perdió el poder y la posibilidad de apropiarse de los bienes de la nación.

Luciano Couder /Ciudad de México

Threads

AMLO pasará a la historia como el constructor de la 4T y de la renovación social. Puso los cimientos y le dejó a Claudia la posibilidad de levantar una gran estructura.

Rene Monroy Ramos /Querétaro

Los números que ha cosechado son indiscutibles, es el mejor... y además siempre me encantó el estilo de hablar, de gobernar. AMLO es pueblo.

Víctor Jaramillo /Xalapa

Intentan opacar la figura de López Obrador en lugar de ser propositivos y ganar el sentir de la gente con trabajo. ¡Están perdidos!

Leticia Sánchez Lima /Cuernavaca

Nos regresó esperanza, dignidad y nos dejó un patrimonio para planificar con bases el crecimiento del país. ¡Viva AMLO!

Miriam Anguiano /Boca del Rio Veracruz

FaceBook: galvanochoa

Tiktok: galvanochoa

X: @galvanochoa

Instagram: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com