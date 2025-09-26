A

l participar en el debate de la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller Juan Ramón de la Fuente delineó tres premisas que, a juicio de México, pueden marcar un rumbo distinto para la comunidad internacional: la construcción de una economía moral del bienestar, que coloque el combate a la pobreza en el centro de la cooperación global; la necesidad de construir la paz “de abajo hacia arriba”, mediante políticas de inclusión y justicia social que enfrenten las raíces de la violencia, y la reivindicación del derecho internacional y de los derechos humanos como salvaguarda de la paz.

Destacó los avances sociales logrados en México y el reconocimiento sin precedente de que gozan hoy las mujeres y los pueblos indígenas en el país, y reivindicó los principios nodales de la política exterior mexicana, como el rechazo categórico al embargo económico impuesto a Cuba.

Por otra parte, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-20, De la Fuente reiteró el respaldo de México a la ONU, sin dejar de lado la necesidad de una profunda reforma a la estructura, mandatos y funcionamiento del organismo internacional más importante del mundo. El canciller señaló como impostergable revitalizar la Asamblea General y el Consejo de Seguridad a fin de asegurar “estructuras de gobernanza global más inclusivas y efectivas para enfrentar retos comunes como la justicia social, el medio ambiente y la estabilidad regional”.

Estos posicionamientos contrastan con la insistencia estadunidense en dinamitar el multilateralismo y sustituirlo por un gobierno global imperial en el que ya ni siquiera se incluye, como antaño, a sus socios occidentales. El problema rebasa la frivolidad y la puerilidad del presidente Donald Trump, quien ocupó buena parte de su tiempo al frente a sus colegas para denunciar un sabotaje imaginario por problemas técnicos tan insignificantes como el apagón de una escalera eléctrica o el mal funcionamiento de un teleprompter (aparentemente ocasionados por su propio equipo), y para dar rienda suelta a sus delirios narcisistas con afirmaciones como la de que “todo mundo cree” que debería dársele un Premio Nobel de la Paz por cada una de las siete guerras que piensa haber detenido.