▲ El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvieron ayer una reunión en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que abordaron la situación de los cuatro rehenes de la nación austral que permanecen en la franja de Gaza. Después, el mandatario latinoamericano se encontró con dirigentes del Congreso Mundial Judío, el Consejo Judío Latinoamericano y 'B'nai B'rith' (en hebreo, Hijos de la Luz), indicó la presidencia del ultraderechista. Tel Aviv comunicó que Milei se entrevistó con su representante permanente ante la ONU. Foto del gobierno argentino vía Afp, con información de Europa Press