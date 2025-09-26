Trump se alegra de la movilización de generales y almirantes desde varios países
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 27
Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó ayer a los principales oficiales militares, entre ellos cientos de generales y almirantes, a una base en el norte de Virginia para una reunión extraordinaria que tendrá lugar la próxima semana, informaron tres personas familiarizadas con el asunto.
Según The Washington Post, el jefe del Pentágono ordenó a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que acudan el martes a la base de Quantico, en Virginia (este), una medida inusual.
La directiva no ofreció una razón de la cita para comandantes superiores con rango de una estrella y más, pero los informantes, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron el movimiento de “inusual”.
Las fuentes del Post afirmaron que no recuerdan que Hegseth haya ordenado jamás una reunión tan grande de forma similar. Otras opiniones indicaron que esa cita plantea dudas sobre la seguridad.
En las fuerzas armadas hay 800 generales y almirantes. Muchos comandan a miles de miembros del servicio, y están dispersos en el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.
Busca simpatizar
El presidente Donald Trump confirmó a la prensa en la Oficina Oval dicha reunión: “Me encanta. Creo que es genial”, declaró. “¿Qué hay de raro en ello?”, se preguntó el republicano ante los periodistas. “Dejémoslo simpatizar con los generales y almirantes venidos del mundo entero”, justificó el republicano.
La reunión se produce tras varias acciones inusuales e inexplicadas que el secretario de Guerra ha tomado con sus líderes militares.
En mayo, Hegseth ordenó que el ejército redujera 20 por ciento de sus oficiales generales de cuatro estrellas, dirigió un recorte adicional de 10 por ciento de todos los oficiales generales y de bandera en toda la fuerza, y pidió a la Guardia Nacional eliminar 20 por ciento de sus posiciones superiores.
El secretario despidió a la almirante Lisa Franchetti en febrero, la principal oficial de la Marina, y al general James Slife, el segundo oficial más alto de la fuerza aérea, sin explicación. También relevó a los principales abogados militares.
Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros líderes castrenses sin ofrecer detalles. Recientemente cesó al general que dirigía una agencia de inteligencia cuya evaluación inicial del daño de l ataque de Estados Unidos a los sitios nucleares iraníes, perpetrado en junio pasado enfureció a Trump.
En otro tema, el Departamento de Defensa planea vetar a los reporteros que publiquen información sin aprobación oficial, desafiando el escrutinio a las fuerzas militares, reportó The New York Times.