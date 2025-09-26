Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 27

Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó ayer a los principales oficiales militares, entre ellos cientos de generales y almirantes, a una base en el norte de Virginia para una reunión extraordinaria que tendrá lugar la próxima semana, informaron tres personas familiarizadas con el asunto.

Según The Washington Post, el jefe del Pentágono ordenó a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que acudan el martes a la base de Quantico, en Virginia (este), una medida inusual.

La directiva no ofreció una razón de la cita para comandantes superiores con rango de una estrella y más, pero los informantes, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron el movimiento de “inusual”.

Las fuentes del Post afirmaron que no recuerdan que Hegseth haya ordenado jamás una reunión tan grande de forma similar. Otras opiniones indicaron que esa cita plantea dudas sobre la seguridad.

En las fuerzas armadas hay 800 generales y almirantes. Muchos comandan a miles de miembros del servicio, y están dispersos en el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

Busca simpatizar

El presidente Donald Trump confirmó a la prensa en la Oficina Oval dicha reunión: “Me encanta. Creo que es genial”, declaró. “¿Qué hay de raro en ello?”, se preguntó el republicano ante los periodistas. “Dejémoslo simpatizar con los generales y almirantes venidos del mundo entero”, justificó el republicano.