▲ El mandatario de Haití, Laurent Saint-Cyr (arriba), y el de Bolivia, Luis Arce, durante sus alocuciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Foto Ap

Afp, Europa Press, Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 27

Nueva York., El presidente de Haití, Laurent Saint-Cyr, declaró ayer que el suyo es “un país en guerra” devastado por la violencia de las pandillas, durante su discurso en la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y pidió nuevamente mayor apoyo de la comunidad internacional.

El líder haitiano describió a su nación como “un Guernica moderno, una tragedia humana a las puertas de Estados Unidos, ¡a sólo cuatro horas de vuelo de aquí! Cada día, vidas inocentes se extinguen por las balas, el fuego y el miedo. Barrios enteros desaparecen, obligando a más de un millón de personas al exilio interior y destruyendo recuerdos, inversiones e infraestructuras vitales”.

En un intento por frenar la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en 2023 la creación de la Misión Multinacional de Seguridad liderada por Kenia, para asistir a la desbordada policía local, pero la misión sólo desplegó a mil de los 2 mil 500 efectivos previstos.

Por otro lado, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, denunció en su intervención en la referida cita multinacional que Estados Unidos pretende que América Latina sea “un dique de contención” para la construcción de un mundo multipolar y mantener así su hegemonía; alertó del riesgo de una tercera guerra mundial si la organización no reacciona a tiempo en los conflictos internacionales.

Advirtió que la región enfrenta “una amenaza de muerte” por el interés del gobierno de Donald Trump en controlar los recursos estratégicos de Venezuela, entre otros países, y acusó a la Casa Blanca de impulsar una estrategia de militarización y sanciones contra naciones del continente. Señaló el despliegue militar estadunidense en el Caribe y el recrudecimiento de medidas unilaterales contra Venezuela y Cuba, como parte de un “nuevo colonialismo”.