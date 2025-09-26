Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 26
Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó ayer el “colonialismo tecnológico”, bajo el argumento de que la estrategia rusa se centra en ayudar a sus socios a “crear su propio sector nuclear soberano”, en lugar de generar dependencia tecnológica.
El mandatario declaró su opinión al margen del foro internacional World Atomic Week (Semana Atómica Mundial) en Moscú, el mayor encuentro internacional de la industria nuclear el cual es dedicado al 80 aniversario de este tipo de industria en el país, donde participan representantes de más de 100 naciones, en el evento organizado por la corporación estatal rusa Rosatom.
Putin explicó que el apoyo de su nación incluye la capacitación de personal especializado y el establecimiento de centros de competencia en la materia.
Subrayó que “el acceso equitativo a la tecnología, incluso en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos, es lo que puede garantizar un desarrollo mundial dinámico, equitativo y sostenible.
“Se avecina un nuevo orden tecnológico”, declaró el también jefe del Kremlin, durante su intervención en la sesión plenaria.
A su juicio, las tecnologías nucleares con fines pacíficos son la base de la cooperación internacional, de igual forma que el acercamiento entre los estados, y el aumento de la demanda de energía nuclear con fines no militares vendrá de los países del Sur global, así como del este. Señaló que las centrales nucleares de diseño ruso son las más demandadas del mundo. Agregó que Rusia ayuda a sus socios en el sector a dar un verdadero salto adelante en su desarrollo y que Moscú cuenta con competencias en toda la cadena de creación de centrales de este tipo de energía.
Moscú y Teherán suscribieron un memorando de entendimiento para cooperar en la construcción de centrales nucleares pequeñas.
El foro World Atomic Week se celebra desde ayer y hasta mañana en el recinto ferial VDNKh, al norte de la capital rusa.