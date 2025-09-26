Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 26

Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó ayer el “colonialismo tecnológico”, bajo el argumento de que la estrategia rusa se centra en ayudar a sus socios a “crear su propio sector nuclear soberano”, en lugar de generar dependencia tecnológica.

El mandatario declaró su opinión al margen del foro internacional World Atomic Week (Semana Atómica Mundial) en Moscú, el mayor encuentro internacional de la industria nuclear el cual es dedicado al 80 aniversario de este tipo de industria en el país, donde participan representantes de más de 100 naciones, en el evento organizado por la corporación estatal rusa Rosatom.

Putin explicó que el apoyo de su nación incluye la capacitación de personal especializado y el establecimiento de centros de competencia en la materia.

Subrayó que “el acceso equitativo a la tecnología, incluso en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos, es lo que puede garantizar un desarrollo mundial dinámico, equitativo y sostenible.