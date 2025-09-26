Ap, Afp y Europa Press

Washington. El mando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) informó ayer que fuerzas estadunidenses interceptaron varios cazas y bombarderos rusos en el espacio aéreo internacional de Alaska, la novena vez este año, un incidente en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en los cielos danés, polaco y rumano.

El Norad señaló que detectó y rastreó dos Tu-95 y dos Su-35 que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska el miércoles pasado.

Nueve aeronaves estadunidenses –un avión de mando y control E-3 Sentry, cuatro F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135– se apresuraron a identificar positivamente e interceptar los jets rusos, detalló el informe.

Las naves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al área soberana estadunidense o canadiense. Agregó que tal actividad rusa cerca de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto a las repetidas llamadas del republicano para que Kiev haga concesiones para poner fin a la guerra con Moscú, incluso si debe ceder territorio.

El mandatario estadunidense sostuvo el martes que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debían derribar aviones rusos si éstos ingresan en su espacio aéreo. Ante la pregunta de si Estados Unidos respaldará a los aliados de la OTAN en tal situación, Trump comentó: “dependerá de las circunstancias”.