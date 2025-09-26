▲ Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, al llegar a la corte, en París. Foto Xinhua

Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 26

París. El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado ayer a cinco años de prisión por un tribunal de París, tras ser declararlo culpable de asociación delictiva en una trama para financiamiento de su campaña en 2007 cuyos fondos procedían del gobierno de Libia, un veredicto que el aún influyente líder conservador denunció como “un escándalo”.

Sarkozy, de 70 años, será el primer ex mandatario de esa nación europea que acabe entre rejas, ya que el tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena. La justicia debe comunicarle el 13 de octubre la fecha de su entrada en prisión.

La condena por asociación ilícita se suma a otras dos precedentes por corrupción, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campaña en 2012, una de las cuales le provocó la pérdida de la más alta distinción francesa, la Orden Nacional de la Legión de Honor.

“Dormiré en prisión con la cabeza en alto. Soy inocente”, reaccionó el mandatario (2007-2012), quien consideró su condena de “extrema gravedad para el estado de derecho” y la calificó de “injusticia insoportable” y agregó: “el odio no tiene límites”. El ex mandatario asistió al tribunal acompañado de su esposa, la modelo, cantante y actriz Carla Bruni-Sarkozy, y tres de sus hijos.

Jean-Michel Darrois, uno de sus abogados, expuso que el ex jefe de Estado estaba “afectado” y señaló que temía por las “consecuencias para su esposa, sus hijos, su familia. Estamos absolutamente estupefactos por esta decisión”, añadió.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que Sarkozy es culpable de haber “permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros”.