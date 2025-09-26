Afp

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 25

Microsoft canceló el acceso del ejército israelí a un conjunto de servicios en la nube y de inteligencia artificial que utilizaba para operar un poderoso sistema de vigilancia que recogía millones de llamadas telefónicas de civiles palestinos realizadas cada día en Gaza y Cisjordania reocupada.

La empresa dedicó más de dos meses a investigar el reporte publicado en agosto por The Guardian sobre el uso que las fuerzas israelíes daban al servicio de nube Azure para almacenar una gran cantidad de archivos, recopilados a través de una “amplia o masiva vigilancia de civiles”.

“Encontramos evidencia que da crédito a elementos del reporte de The Guardian”, afirmó el presidente de la compañía, Brad Smith, porque “No proveemos tecnología para facilitar vigilancia masiva de civiles”.