Xinhua, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 25

Liubliana. El avión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encaminó ayer por una ruta indirecta y más larga para asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en un aparente esfuerzo por evitar el espacio aéreo de países europeos que podrían hacer cumplir una orden de arresto pendiente en su contra por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, informó CNN.

El Wing of Zion, el similar israelí del Air Force One de Estados Unidos, atravesó territorio sobre Grecia e Italia, pero posteriormente giró hacia el sur, rumbo al estrecho de Gibraltar, antes de dirigirse a través del Atlántico, publicó The Guardian.

La oficina del primer ministro no se pronunció públicamente por qué tomaron ese rumbo, reportó CNN.

Para rutas más cortas y eficientes en términos de consumo de combustible, expertos consideran el espacio aéreo de Francia, España, Portugal, Irlanda y Reino Unido, pero estos países firmaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional, a lo que legalmente están obligados a arrestar y entregar a Netanyahu a un tribunal en La Haya si entrara en su territorio, indicó el medio británico.