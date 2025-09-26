Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 30

El Instituto Nacional de Migración (INM) declaró desierta una primera convocatoria para la adquisición de poco más de un millón de pesos de medicamentos y material de curación que serían destinadoss a las estaciones migratorias y al Grupo Beta de rescate en Tabasco.

Pese a una primera invitación a tres empresas, la dependencia no tuvo respuesta, por lo que tuvo que abrir una “segunda vuelta” dirigida a cinco proveedores por medio de invitación, que, afirma, cuentan “con capacidad de respuesta inmediata” para surtir la demanda, necesaria para atender a los migrantes que lo requieran.

En la convocatoria solicitan surtir al centro migratorio y a los Grupo Beta con 146 tipos de medicamentos, entre ellos, antibióticos, fármacos para niños y vendajes.