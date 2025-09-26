▲ El nivel de almacenamiento del lago de Chapala ha permitido una mejora sustancial en la actividad turística. Foto Arturo Campos Cedillo

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., La recuperación del lago de Chapala, el cuerpo de agua dulce más grande del país, se consolidó como la más importante en años recientes y ayer, según información oficial, se encontraba a 71.73 por ciento de su capacidad total, con 5 mil 664 millones de metros cúbicos de almacenaje y 111 mil 561 hectáreas de superficie.

Su volumen máximo es de 7 mil 897 metros cúbicos y su extensión total es de 114 mil 659 hectáreas; 86 por ciento de ellas asentadas en Jalisco y el resto, en Michoacán.

Respecto al 25 de septiembre de 2023, el embalse en este año creció en superficie 7 mil 95 hectáreas, lo que equivale a más de ocho veces el terreno que ocupa el bosque de Chapultepec, en la Ciudad deMéxico.

El año pasado, también en el mismo mes, el lago tuvo un almacenaje de 4 mil 279 metros cúbicos, con 107 mil 870 hectáreas cubiertas de agua. En 2023, fue de 4 mil 72 metros cúbicos, con 104 mil 465 hectáreas de extensión.

De acuerdo con la anterior estadística se aprecia que de 2023 a 2024 el cuerpo de agua sumó 3 mil 405 hectáreas más de superficie; mientras de 2024 al año actual creció 3 mil 691 hectáreas.

El aumento de su nivel en 2025 ha cubierto invasiones en muchas zonas antes desecadas y también ha permitido una mejora sustancial en la actividad turística; además aseguró el abasto para la zona metropolitana de Guadalajara, cuyos habitantes obtienen 60 por ciento del vaso lacustre.

Hace unos días, el gobierno municipal de Ocotlán, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, aprovechó la crecida de nivel y cultivó más de 210 mil crías de tilapia, en beneficio de unos 300 pescadores de esa demarcación.