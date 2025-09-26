Navojoa, Son. En cumplimiento a su compromiso de fortalecer la infraestructura hidroagrícola en Sonora y eficientar el uso del agua bajo un esquema integral, justo y sostenible, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto con Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezó el inicio de obras del Plan Nacional Hídrico de Tecnificación 2025-2030 de los distritos de riego 038 Río Mayo y Riego 41 Río Yaqui, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

El mandatario sonorense enfatizó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se modernizará la infraestructura hidroagrícola de la región sur del estado, interviniendo en 21 mil 700 hectáreas para beneficiar a nueve mil 700 productores de la zona, como parte del convenio histórico para incluir a los Distritos de Riego del Mayo y del Yaqui en el Programa de tecnificación, en coordinación con el Gobierno de México.