▲ A consecuencia de las torrenciales lluvias, un cerro se desgajó, bloqueando por completo el paso en el andador Malpaso del municipio de San Blas, Nayarit. Foto La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 29

Las intensas lluvias antenoche y ayer en la madrugada provocaron inundaciones, deslaves, autos varados y caída de árboles en Morelos, Nayarit, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, informaron autoridades estatales.

En la primera entidad, 12 municipios resultaron afectados, principalmente la cabecera de Zacatepec, donde se generaron anegaciones de hasta un metro de altura en colonias como Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y 20 de Noviembre, con unas 140 viviendas perjudicadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó en el sitio el Plan DN-III-E, con apoyo de elementos de la Marina y Guardia Nacional (GN), así como la colaboración de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua.

Por su parte, el gobierno del estado puso en marcha un operativo con empleados de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Servicios de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la entidad.

En la demarcación morelense de Coatetelco se desbordó la barranca Felipe Ángeles lo que ocasionó el derrumbe de la barda de una escuela del Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) y daños en siete tumbas del panteón municipal.

En Cuautla también hubo escurrimientos que perjudicaron algunas calles, casas y vehículos en las colonias Centro, Cuauhtémoc y Tetelcingo. En Jantetelco, también en Morelos, se acumuló el agua en la carretera México–Oaxaca, en dirección a Cuautla; en Ayala, la unidad habitacional Las Flores se encharcó y en Yecapixtla reportaron un par de socavones y aanegaciones en la comunidad Los Limones. Otros municipios de la entidad afectados fueron Jantetelco, Jojutla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata,Tlaquiltenango y Tlaltizapán.

Mientras, en el norte de Nayarit, los ríos incrementaron su nivel; sectores como El Mazatlancito e Invinay, en la demarcación de Acaponeta, quedaron inundados la noche del miércoles por el desbordamiento del arroyo La Viejita.

Habilitan albergues

En las primeras horas del jueves, al menos una docena de familias fueron trasladadas a alguno de los tres albergues que el ayuntamiento habilitó para atender a la población, indicó el alcalde Ramón Salcedo.

El río Cañas también se salió de su cauce en la misma localidad e ingresó a las comunidades de La Bayona y El Tigre. En el centro de Tecuala, varios habitantes salieron a mojarse con la lluvia y nadaron en la corriente que se generó, ya que en las recientes semanas la temperatura alcanzó casi 40 grados centígrados.

Mientras, el río San Pedro, en Tuxpan, invadió el vado ubicado en el tramo carretero entre el poblado de Peñas y la cabecera municipal, por lo que el tránsito vehicular quedó prohibido hasta que baje el nivel del agua. En el destino turístico de San Blas se derrumbó parte de un cerro en la parte conocida como Malpaso, por lo que el área fue resguardada y se restringió la circulación por dicha vía.