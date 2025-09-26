Se desbordan ríos en Nayarit
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 29
Las intensas lluvias antenoche y ayer en la madrugada provocaron inundaciones, deslaves, autos varados y caída de árboles en Morelos, Nayarit, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, informaron autoridades estatales.
En la primera entidad, 12 municipios resultaron afectados, principalmente la cabecera de Zacatepec, donde se generaron anegaciones de hasta un metro de altura en colonias como Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y 20 de Noviembre, con unas 140 viviendas perjudicadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional activó en el sitio el Plan DN-III-E, con apoyo de elementos de la Marina y Guardia Nacional (GN), así como la colaboración de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua.
Por su parte, el gobierno del estado puso en marcha un operativo con empleados de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Servicios de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la entidad.
En la demarcación morelense de Coatetelco se desbordó la barranca Felipe Ángeles lo que ocasionó el derrumbe de la barda de una escuela del Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) y daños en siete tumbas del panteón municipal.
En Cuautla también hubo escurrimientos que perjudicaron algunas calles, casas y vehículos en las colonias Centro, Cuauhtémoc y Tetelcingo. En Jantetelco, también en Morelos, se acumuló el agua en la carretera México–Oaxaca, en dirección a Cuautla; en Ayala, la unidad habitacional Las Flores se encharcó y en Yecapixtla reportaron un par de socavones y aanegaciones en la comunidad Los Limones. Otros municipios de la entidad afectados fueron Jantetelco, Jojutla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata,Tlaquiltenango y Tlaltizapán.
Mientras, en el norte de Nayarit, los ríos incrementaron su nivel; sectores como El Mazatlancito e Invinay, en la demarcación de Acaponeta, quedaron inundados la noche del miércoles por el desbordamiento del arroyo La Viejita.
Habilitan albergues
En las primeras horas del jueves, al menos una docena de familias fueron trasladadas a alguno de los tres albergues que el ayuntamiento habilitó para atender a la población, indicó el alcalde Ramón Salcedo.
El río Cañas también se salió de su cauce en la misma localidad e ingresó a las comunidades de La Bayona y El Tigre. En el centro de Tecuala, varios habitantes salieron a mojarse con la lluvia y nadaron en la corriente que se generó, ya que en las recientes semanas la temperatura alcanzó casi 40 grados centígrados.
Mientras, el río San Pedro, en Tuxpan, invadió el vado ubicado en el tramo carretero entre el poblado de Peñas y la cabecera municipal, por lo que el tránsito vehicular quedó prohibido hasta que baje el nivel del agua. En el destino turístico de San Blas se derrumbó parte de un cerro en la parte conocida como Malpaso, por lo que el área fue resguardada y se restringió la circulación por dicha vía.
En tanto, los aguaceros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejaron casi cinco pulgadas de precipitación acumulada entre las 3:30 y las 5 horas y de 7 a 7:40; “muchos litros de agua en poco tiempo”, dijo Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos local.
Caída de arboles y autos varados en Nuevo Laredo
El temporal ocasionó encharcamientos en vialidades, caída de algunos árboles y automóviles varados en distintos puntos; el paso a desnivel Anáhuac fue cerrado, pero el chofer de un camión no acató la medida y se quedó atrapado con más de 20 personas a bordo, quienes fueron auxiliados cuerpos de emergencia para salir de la unidad.
Las lluvias en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, provocaron inundaciones, cierres viales, así como crecida de ríos y arroyos en el estado.
Protección Civil estatal dio a conocer que un recién nacido fue rescatado alrededor de las 18:30 horas de un domicilio anegado en la colonia Catujanes Residencial, donde además colapsó una barda que dividía tres domicilios; también fue auxiliada otra persona que quedó atrapada en el arroyo Santa Anna, en el municipio de Juárez.
En Lerma, estado de México, decenas de viviendas se anegaron por las fuertes lluvias en las localidades de Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan y San Pedro Tultepec, así como una primaria en la comunidad Santa Catarina, en el Valle de Toluca.
El tirante de agua subió hasta 60 centímetros en varios puntos de la entidad, lo que ocasionó que se filtrara el líquido en las casas; además, quedaron inundados alrededor de 8 kilómetros de la autopista Lerma-Tenango del Valle.
En San Pedro Tultepec, localidad ubicada a un costado del río Lerma, son más de ocho cuadras con severas acumulaciones de agua desde hace varios días, ya que el drenaje es insuficiente. La policía estatal envió vehículos anfibios para desalojar a la gente de sus hogares, aunque muchos residentes prefieren no irse para evitar actos de rapiña.
Suspenden clases en Sinaloa
La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa suspendió las clases ayer, en el turno matutino, en Culiacán, Navolato, Eldorado y Elota por los aguaceros. Las autoridades informaron que en Mazatlán se desbordó el arroyo Jabalíes; en el municipio de Escuinapa se anegaron algunas viviendas del ejido La Campana y de Palmillas, así como de las colonias Pueblo Nuevo e Infonavit Arroyo Seco.
Rubicela Morelos, Myriam Navarro, Javier Santos, Israel Dávila, Carlos Figueroa, Vianney Carrera e Irene Sánchez