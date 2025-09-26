Sergio Ocampo Arista

corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 28

Chilpancingo, Gro., Pobladores de la comunidad El Ocotito y de la sierra de Chilpancingo, bloquearon ayer la Autopista del Sol, en ambos sentidos, a la altura del Parque Industrial, y la carretera federal México-Acapulco.

Los manifestantes, la mayoría campesinos, pidieron a las autoridades estatales, municipales y federales seguridad en sus localidades; denunciaron que antier en esa región se enfrentaron grupos delincuenciales, con saldo de que cuatro pistoleros muertos.