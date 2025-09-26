Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 28
Chilpancingo, Gro., Pobladores de la comunidad El Ocotito y de la sierra de Chilpancingo, bloquearon ayer la Autopista del Sol, en ambos sentidos, a la altura del Parque Industrial, y la carretera federal México-Acapulco.
Los manifestantes, la mayoría campesinos, pidieron a las autoridades estatales, municipales y federales seguridad en sus localidades; denunciaron que antier en esa región se enfrentaron grupos delincuenciales, con saldo de que cuatro pistoleros muertos.
Hasta el cierre de esta edición, la protesta continuaba. Los lugareños alertaron que las refriegas de ayer por la mañana causaron zozobra entre los vecinos de las comunidades de Jaleada, Coapango y Coacoyulillo.
En la movilización, difundieron videos en los que se observa a delincuentes mostrar los cuerpos de sus rivales.
Los inconformes advirtieron que no se retirarán hasta que las autoridades den una respuesta favorable a todas sus demandas.