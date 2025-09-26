Elio Henríquez

Viernes 26 de septiembre de 2025

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Habitantes de seis ejidos y seis rancherías del municipio de Ocosingo, en el corazón de la selva Lacandona, pidieron la intervención “urgente” de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se atiendan sus necesidades, ya que carecen de servicios de salud, educación y energía eléctrica, además de que las lluvias provocaron la caída de un puente y las carreteras de terracería “están muy jodidas”.

Solicitaron una mesa de diálogo con funcionarios de los tres niveles de gobierno para que se dé respuesta a sus peticiones, ya que “estamos en un territorio totalmente olvidado. No es mentira y por eso queremos que vengan a constatarlo las autoridades”.

“Caminamos en lodazales, más los pobladores del ejido Candelaria que recorren 12 horas para llegar al ejido de Pichucalco, donde se ubica el punto carretero donde pueden tomar transporte. Carecemos de luz, escuelas, salud y de infraestructura. Hacen falta maestros, está la propuesta de que hasta diciembre llegarán al ejido Guanal”, explicaron.

En un intento por llamar la atención de las autoridades, pobladores y representantes de las localidades en lo que llaman región Amador Hernández, a la que pertenecen los ejidos Candelaria, Pichucalco, Guanal, Plan de Guadalupe y Benito Juárez, entre otros, se reunieron el miércoles para “levantar nuestra voz”.

Al finalizar el encuentro en Amador Hernández dieron a conocer un documento en el que denunciaron “una vez más el incumplimiento de los compromisos de campaña de Manuela Angélica Méndez Cruz, presidenta municipal de Ocosingo, del Partido Verde, de que atendería nuestras necesidades”.