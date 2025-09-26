▲ Mujeres de la localidad zapo-teca Villa Hidalgo Yalalag, en Oaxaca, visten trajes típicos, que elaboran en sus comunidades. Foto Jorge A. Pérez

Viernes 26 de septiembre de 2025

Oaxaca, Oax., Por órdenes del secretario de Administración del gobierno de Oaxaca, Noel Hernández Rito, a partir del primero de octubre próximo todos los trabajadores de la dependencia deberán portar, en forma obligatoria, cada miércoles, ropa tradicional de alguna etnia del estado, según consta en la circular SA/SP/035/2025.

La notificación ocasionó molestia entre los servidores públicos, pues si bien reconocen que están orgullosos de la riqueza cultural del pueblo oaxaqueño, no todas y todos cuentan con trajes regionales, por lo que se verán obligados a desembolsar recursos que no tenían contemplados para comprar las prendas y así cumplir con las exigencias del gobierno.

De acuerdo con el oficio, cu-ya emisión confirmó José Arman-do López López, secretario particular del funcionario estatal, la vestimenta originaria que deberán portar es parte del programa denominado Miércoles de Sti Guen-da Stidu (Miércoles de nuestra identidad).

De igual forma se informó a los burócratas que el primero de octubre se les tomará una fotografía grupal con los trajes típicos.

Los empleados, quienes solicitaron omitir sus nombres y puestos, manifestaron que dicho documento ya fue distribuido por todos los mandos y se les obligó a firmar la circular para corroborar que tienen conocimiento de la misma.

Al momento, dijeron, no se les había informado si habrá sanciones para quienes no cumplan; sin embargo, los trabajadores eventuales deben acatar la orden ante la posibilidad de que no les renueven su contratación.

No se reflejará en su bolsillo, dicen artesanos

En tanto, la disposición oficial para artesanos y colectivos dedicados a la venta de este tipo de vestuario consultados por La Jornada, explicaron que si bien esta medida puede propiciar un incremento en ventas, esto no se verá reflejado realmente en su bolsillo, porque “desafortunadamente en Oaxaca abundan las artesanías de origen chino.”