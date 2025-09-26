Josie Clarke

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 9

Ticketmaster se ha comprometido a mejorar la transparencia para los asistentes a conciertos, prometiendo información más clara sobre los precios y la disponibilidad de las entradas tras una investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Según los nuevos compromisos, a los fanáticos que hagan cola en línea se les mostrará la gama completa de precios de entradas y recibirán actualizaciones periódicas a medida que se agoten los asientos más baratos.

Los compradores también serán informados al menos 24 horas antes de que comience una venta si hay precios escalonados en vigencia, junto con una explicación clara de lo que esto implica.

El regulador de la competencia afirmó que estos compromisos formales de Ticketmaster están diseñados para “garantizar que los seguidores tengan la información que necesitan cuando gastan el dinero que tanto les costó ganar para ver a los artistas que aman”.

Estos cambios surgen de una investigación de la CMA sobre el manejo de las ventas de entradas de Oasis por parte de Ticketmaster en 2024.

Rango de precios

La investigación reveló que a los aficionados que esperaban en largas colas no se les informó de que las entradas de pie se estaban vendiendo a dos costos diferentes, ni de que los precios aumentarían una vez que se agotaran las opciones más baratas.

Además, la CMA descubrió que Ticketmaster vendió algunas entradas “platino” a casi dos veces y media el costo de las entradas “estándar”, sin explicar adecuadamente que éstas no ofrecían beneficios adicionales dentro de las mismas áreas del recinto.