Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 9
Ticketmaster se ha comprometido a mejorar la transparencia para los asistentes a conciertos, prometiendo información más clara sobre los precios y la disponibilidad de las entradas tras una investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).
Según los nuevos compromisos, a los fanáticos que hagan cola en línea se les mostrará la gama completa de precios de entradas y recibirán actualizaciones periódicas a medida que se agoten los asientos más baratos.
Los compradores también serán informados al menos 24 horas antes de que comience una venta si hay precios escalonados en vigencia, junto con una explicación clara de lo que esto implica.
El regulador de la competencia afirmó que estos compromisos formales de Ticketmaster están diseñados para “garantizar que los seguidores tengan la información que necesitan cuando gastan el dinero que tanto les costó ganar para ver a los artistas que aman”.
Estos cambios surgen de una investigación de la CMA sobre el manejo de las ventas de entradas de Oasis por parte de Ticketmaster en 2024.
Rango de precios
La investigación reveló que a los aficionados que esperaban en largas colas no se les informó de que las entradas de pie se estaban vendiendo a dos costos diferentes, ni de que los precios aumentarían una vez que se agotaran las opciones más baratas.
Además, la CMA descubrió que Ticketmaster vendió algunas entradas “platino” a casi dos veces y media el costo de las entradas “estándar”, sin explicar adecuadamente que éstas no ofrecían beneficios adicionales dentro de las mismas áreas del recinto.
En respuesta, la CMA dijo que Ticketmaster ahora debe informar a los fanáticos con 24 horas de anticipación si se utilizará un sistema de precios escalonados, como se hizo para las entradas de pie de Oasis .
Esto significa que los seguidores sabrán de antemano si hay múltiples precios para el mismo tipo de boleto, y que los más caros se lanzarán una vez que los más baratos se agoten.
Ticketmaster también debe proporcionar más información sobre los precios de las entradas durante las colas en línea, ayudando a los fanáticos a anticipar cuánto podrían tener que pagar.
Esto incluye establecer el rango de precios disponibles para el evento cuando la gente se une a la cola y actualizar rápidamente a los fanáticos cuando se agotan las entradas más baratas.
Ticketmaster también debe describir las entradas con precisión y no utilizar etiquetas engañosas para evitar dar la impresión de que una entrada es mejor que otra cuando ese no es el caso.
Ticketmaster ahora debe informar periódicamente cómo ha implementado los compromisos durante los próximos dos años para garantizar un cumplimiento “sólido”, y cualquier incumplimiento puede dar lugar a medidas coercitivas.
Si bien muchos fanáticos tenían la impresión de que Ticketmaster utilizó un modelo de precios algorítmico durante la venta de Oasis (con precios de entradas ajustados en tiempo real de acuerdo con condiciones cambiantes como la alta demanda), también conocido como “precios dinámicos”, la CMA no encontró evidencia de que éste fuera el caso.