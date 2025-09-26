Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8
París. Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14:30 horas (12:30 GMT) en la iglesia de San Roque, en el centro de la capital francesa, indicó su agente a Afp.
Luego será incinerada “en la más estricta intimidad familiar”, precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el primero de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.
La iglesia de San Roque, en el distrito uno de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.
La familia de Cardinale pidió que no hubiera “ni flores ni recuerdos”, pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.
Ícono mundial del cine, Cardinale, fallecida el martes, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks y Sergio Leone.
Al final de su vida, vivió “de forma sencilla y humilde, tal y como era ella”, dijo su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours.
“Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar”, añadió.
“Creo que fue feliz aquí.”