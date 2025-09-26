Espectáculos
Viernes 26 de septiembre de 2025
El funeral de Claudia Cardinale será el 30 de septiembre en París
Foto
▲ La actriz en el Festival Internacional de Cine de Almería, en 2004.Foto Europa Press
 
Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8

París. Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14:30 horas (12:30 GMT) en la iglesia de San Roque, en el centro de la capital francesa, indicó su agente a Afp.

Luego será incinerada “en la más estricta intimidad familiar”, precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el primero de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.

La iglesia de San Roque, en el distrito uno de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.

La familia de Cardinale pidió que no hubiera “ni flores ni recuerdos”, pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.

Ícono mundial del cine, Cardinale, fallecida el martes, rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks y Sergio Leone.

Al final de su vida, vivió “de forma sencilla y humilde, tal y como era ella”, dijo su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours.

“Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar”, añadió.

“Creo que fue feliz aquí.”

