▲ La actriz en el Festival Internacional de Cine de Almería, en 2004. Foto Europa Press

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8

París. Las exequias de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años en las afueras de París, serán el 30 de septiembre a las 14:30 horas (12:30 GMT) en la iglesia de San Roque, en el centro de la capital francesa, indicó su agente a Afp.

Luego será incinerada “en la más estricta intimidad familiar”, precisó Laurent Savry. También se llevará a cabo un homenaje religioso el primero de octubre en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, donde residía.

La iglesia de San Roque, en el distrito uno de París, es donde se celebran a menudo los funerales de las celebridades.

La familia de Cardinale pidió que no hubiera “ni flores ni recuerdos”, pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.