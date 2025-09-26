Narra la historia de una isla pontevedresa cuando fue prisión franquista
Santiago de Compostela., El director Miguel Ángel Delgado estrenó ayer en el Festival de San Sebastián su película San Simón, una cinta sobre “la construcción de la memoria” cuya esencia “es una elegía a la memoria de la isla”, que funcionó durante casi siete años como prisión franquista.
“San Simón es un proyecto que me ha llevado años de trabajo y de investigación en fondos documentales, archivos y con la colaboración de distintas asociaciones y instituciones que han participado. Es también un proceso de investigación artística sobre la isla y sobre el resto de localizaciones que componen la historia”, señaló el director.
En concreto, se trata de la única cinta que se proyectará en gallego en esta edición del festival, algo por lo que el propio director confesaba sentirse “muy feliz, contento e ilusionado”. Así lo aseguró esta misma semana en una rueda de prensa cerrada que tuvo lugar en Santiago de Compostela.
Allí, el cineasta compartió con los medios su “ilusión” por estrenar un proyecto que le ha llevado años de investigación y con el que ha explorado el pasado violento de este pequeño islote de la costa gallega.
“La película es el fruto de una investigación para, precisamente, descubrir qué ocurrió allí. La esencia de la cinta es un relato, una elegía a la memoria de la isla, es un filme sobre la construcción de la memoria”, indicó Delgado.
Se trata de un proyecto en el que Miguel Ángel Delgado ha reunido a actores y actrices profesionales, pero también a otros sin experiencia previa en la actuación e, incluso, a familiares de algunos de los presos en San Simón.
En sus 108 minutos de duración, la película refleja los trabajos forzosos a los que eran sometidos los presos, de los cuales “muchos ni sabían por qué estaban allí”, pero también la insalubridad a la que debían hacer frente en la colonia, la línea entre el bien y el mal, o la esperanza y la pérdida de ésta por parte de los presos.
En blanco y negro y con los recuerdos de uno de los presos como hilo conductor, San Simón narra la historia de la isla pontevedresa cuando fue un campo de concentración de reclusos republicanos. Una mirada al pasado de la isla con la que el director construye la memoria de la isla desde el punto de vista de las víctimas.