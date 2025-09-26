Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 8

Santiago de Compostela., El director Miguel Ángel Delgado estrenó ayer en el Festival de San Sebastián su película San Simón, una cinta sobre “la construcción de la memoria” cuya esencia “es una elegía a la memoria de la isla”, que funcionó durante casi siete años como prisión franquista.

“San Simón es un proyecto que me ha llevado años de trabajo y de investigación en fondos documentales, archivos y con la colaboración de distintas asociaciones y instituciones que han participado. Es también un proceso de investigación artística sobre la isla y sobre el resto de localizaciones que componen la historia”, señaló el director.

En concreto, se trata de la única cinta que se proyectará en gallego en esta edición del festival, algo por lo que el propio director confesaba sentirse “muy feliz, contento e ilusionado”. Así lo aseguró esta misma semana en una rueda de prensa cerrada que tuvo lugar en Santiago de Compostela.

Allí, el cineasta compartió con los medios su “ilusión” por estrenar un proyecto que le ha llevado años de investigación y con el que ha explorado el pasado violento de este pequeño islote de la costa gallega.