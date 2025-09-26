Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 7

San Sebastián., The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab), dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, ganó el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country que, por cuarto año consecutivo, concede el Gobierno Vasco en el marco del Festival de Sebastián a la película que mejor refleja los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas y en Euskadi.

El jurado encargado de otorgar el premio, que está dotado con 20 mil euros destinados a la productora o productor mayoritario del largometraje, estuvo compuesto por la actriz y directora Carolina Yuste, el escritor Harkaitz Cano y el director de Innovación Social del Gobierno Vasco, Asier Aranbarri.

La entrega tuvo lugar ayer en el Prisma de Tabakalera, donde estuvieron presentes Motaz Malhees, actor de la película ganadora; el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.

“Porque el arte nace también de la urgencia, y cuando el terror parece hurtarnos las palabras para imponer su silencio paralizante, The Voice of Hind Rajab nos muestra una alternativa al miedo y al bloqueo, obligándonos a actuar y a tomar partido, mostrándonos a un equipo humano extraordinario que ya lo hace”, destaca el acta del jurado.