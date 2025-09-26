Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 23
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para que la plataforma china TikTok sea operada completamente por inversionistas estadunidenses y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por su colaboración para que se lograra el acuerdo.
“Mucho respeto por el presidente Xi y agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo, porque para que se concretara correctamente, necesitábamos el apoyo de China”, declaró el mandatario a la prensa tras confirmar que TikTok “será operada por estadunidenses en todo momento”.
Al respecto, el vicepresidente JD Vance adelantó que la división estadunidense de TikTok se valorará en 14 mil millones de dólares.
“Creo que es un buen acuerdo para los inversores, pero en última instancia, serán ellos quienes decidan en qué invertir y cuál consideran que es el valor adecuado”, declaró en el Despacho Oval.
Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la compañía Oracle actuará como proveedor de seguridad de confianza de TikTok y supervisará de forma independiente la seguridad de los datos de los usuarios estadunidenses.
Reuters había informado que un grupo de tres inversores, entre ellos Oracle y la empresa de capital riesgo Silver Lake, tendrían una participación aproximada de 50 por ciento de TikTok Estados Unidos, al citar a una fuente familiarizada con la operación.
Agregó que un grupo de accionistas de la matriz china de TikTok, ByteDance, tendría una participación aproximada de 30 por ciento. Entre los inversores actuales de ByteDance se encuentran Susquehanna International Group, General Atlantic y KKR.
En abril de 2024, el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que obligaba a transferir TikTok al control de una empresa estadunidense, bajo la amenaza de prohibir su operación en el país por razones de seguridad nacional.
En acuerdo con TikTok se dio a principios de abril, pero aún no tenía el aval del gobierno de China.