Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 23

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para que la plataforma china TikTok sea operada completamente por inversionistas estadunidenses y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por su colaboración para que se lograra el acuerdo.

“Mucho respeto por el presidente Xi y agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo, porque para que se concretara correctamente, necesitábamos el apoyo de China”, declaró el mandatario a la prensa tras confirmar que TikTok “será operada por estadunidenses en todo momento”.

Al respecto, el vicepresidente JD Vance adelantó que la división estadunidense de TikTok se valorará en 14 mil millones de dólares.

“Creo que es un buen acuerdo para los inversores, pero en última instancia, serán ellos quienes decidan en qué invertir y cuál consideran que es el valor adecuado”, declaró en el Despacho Oval.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la compañía Oracle actuará como proveedor de seguridad de confianza de TikTok y supervisará de forma independiente la seguridad de los datos de los usuarios estadunidenses.