Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 23

El gobierno de China inició una investigación “sobre las barreras al comercio y la inversión en México”, como respuesta a las modificaciones propuestas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a por lo menos mil 400 fracciones arancelarias en mercancías provenientes de países con los que no se tiene un acuerdo comercial (bit.ly/42HRnQM).

La medida “dañaría gravemente los intereses comerciales y de inversión de las empresas chinas”, enfatizó el ministerio de Comercio del país asiático, al tiempo que destacó su alcance en los automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos, acero, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, artículos de cuero, papel y cartón, motocicletas y vidrio.

“China cree que en el contexto actual de la imposición abusiva de aranceles por parte de Estados Unidos, todos los países deben oponerse conjuntamente a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y no deben sacrificar los intereses de terceros debido a la coacción de otros”, sostuvo un portavoz del ministerio de Comercio al hablar sobre el inicio de la investigación contra México.

El mismo portavoz –consignado por el ministerio de Comercio chino, pero no identificado por su nombre– expuso que el aumento unilateral de impuestos de México, incluso dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, “dañará los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China, afectará seriamente la certeza del entorno comercial mexicano y reducirá la confianza de las empresas en las inversiones mexicanas”.

De acuerdo con datos del Banco de México, no hay país con el que México tenga mayor déficit comercial que con China. En el acumulado de enero a julio, la compra de mercancías y servicios a ese país superó en 68 mil 351 millones de dólares las ventas a la potencia asiática.