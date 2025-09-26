▲ Artículos emblemáticos de la cultura mexicana son expuestos en los estands del hotel donde se desarrolla el evento. Foto Sectur

Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 23

Pekín. Las catrinas, el Tren Maya, los charros, las bebidas tradicionales como el pozol, trajes típicos, artesanías e imágenes de sitios emblemáticos de diversos estados mexicanos irrumpieron en el distrito de Chaoyang –centro económico, diplomático y cultural de esta ciudad– como parte del primer Tianguis Turístico de México que se realiza fuera del país, con el que se busca conquistar a los turistas del país asiático, cuyo potencial es de más de 100 millones de visitantes.

El foro de negocios más importante del país en este ramo fue inaugurado ayer por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y el embajador de México en China, Jesús Seade, quienes si bien reconocieron que los viajeros de ese país ocupan el primer lugar entre el turismo asiático que año con año llega a territorio mexicano, y que se incrementó en 13 por ciento en el primer semestre del 2025 comparado con el año anterior, consideraron que aún puede seguir creciendo.

En el salón principal del hotel China World Summit Wing, frente a operadores de tours, agencias, curiosos, influencers y medios especializados, Rodríguez resaltó que de enero a julio del 2025, México recibió más de 27 millones de turistas de todos los países, 7 por ciento más que en el mismo semestre del 2024, de los cuales más de 58 mil eran chinos.

En el 2024, China “se quedó en el número 15 de importancia dentro de nuestra tabla de mercados emisores de turistas a nuestro país”, mientras que “en el primer semestre de 2025 subieron al número 13”, afirmó.

Destacó que el potencial en este sector “es enorme”, pues al año viajan más de 100 millones de chinos alrededor del mundo. Como una muestra del interés hacia ellos, también anunció que junto con la cancillería se trabaja en un visado electrónico para esta nación y otras.