Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 22

La Secretaria de Economía (SE) comenzará la próxima semana las reuniones de consulta con cada uno de los estados del país y con 30 distritos sectores económicos para llevar a cabo la renegociación del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), informó Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

“Nosotros vamos a empezar la semana que entra a tener las reuniones. Habrá una en cada estado del país”, comentó en una entrevista con este diario, luego de participar en la conferencia anual Moody’s Inside LatAm Mexico 2025.

“Haremos reuniones de manera simultánea con estados y con 30 sectores”, comentó.

Agregó que en el Congreso de la Unión también se van a desarrollar consultas y que una vez que se realicen se dará paso a las conversaciones con Estados Unidos y Canadá, aunque aclaró que el dialogo en esta materia ha sido permanente.

Respecto a la afectación que generan las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos sobre todo en el sector automotriz, comentó que acudir a paneles internacionales como una forma defensa no será la estrategia en este momento, ya que el diálogo ha estado abierto.