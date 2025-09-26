Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 22
La Secretaria de Economía (SE) comenzará la próxima semana las reuniones de consulta con cada uno de los estados del país y con 30 distritos sectores económicos para llevar a cabo la renegociación del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), informó Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
“Nosotros vamos a empezar la semana que entra a tener las reuniones. Habrá una en cada estado del país”, comentó en una entrevista con este diario, luego de participar en la conferencia anual Moody’s Inside LatAm Mexico 2025.
“Haremos reuniones de manera simultánea con estados y con 30 sectores”, comentó.
Agregó que en el Congreso de la Unión también se van a desarrollar consultas y que una vez que se realicen se dará paso a las conversaciones con Estados Unidos y Canadá, aunque aclaró que el dialogo en esta materia ha sido permanente.
Respecto a la afectación que generan las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos sobre todo en el sector automotriz, comentó que acudir a paneles internacionales como una forma defensa no será la estrategia en este momento, ya que el diálogo ha estado abierto.
En su participación, el funcionario destacó que las economías se enfrentarán a un mundo diferente que va a ser cada vez más proteccionista.
“La realidad del mundo es que vamos a comprar más y vender menos, por lo que se tiene que trabajar con las empresas mexicanas para elevar su productividad integrándolas a cadenas productivas.
“El objetivo es que se eleven las compras de productos hechos en México”, comentó.
Expuso que desde el inicio de la pandemia, la industria textil y del calzado perdió 130 mil empleos.
Por otra parte, el funcionario de la dependencia destacó que en lo que va del año, la autoridad fiscal ha recaudado 17 por ciento más respecto a lo que había recaudado en esta fecha en 2024.