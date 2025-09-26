Afp y Ap

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga y accesorios para remodelación del hogar y muebles.

A partir del 1º de octubre “impondremos un arancel de 100 por ciento a cualquier producto de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, escribió el republicano en su red Truth Social.

En otra publicación, Trump escribió sobre un arancel de 25 por ciento adicional en “todos los ‘camiones pesados’ fabricados en otras partes del mundo” para apoyar a fabricantes estadunidenses como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros”.

Declaró que los aranceles para los camiones se justifican “por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional”.

El republicano también se refirió sobre los materiales para la renovación del hogar. “Impondremos un arancel de 50 por ciento en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados”. Esta tasa también entraría en vigor el 1º de octubre.

“Además, cobraremos un arancel de 30 por ciento en muebles tapizados.”