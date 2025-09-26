Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 21

La inseguridad, la informalidad y los bajos niveles de participación del género femenino en el mercado laboral son factores que frenan la productividad y limitan el crecimiento económico, aseguró la calificadora Moody’s.

Renzo Merino, vicepresidente de riesgo soberano del organismo, expuso que mientras no se resuelvan estos problemas, la economía mexicana no podrá crecer más de 2 por ciento.

En su participación en la conferencia anual Moody’s Inside Latam México, el analista también se refirió a la calificación de riesgo soberano y perspectiva del país.

Señaló que para cambiarla, que desde noviembre pasado se mantiene negativa, la firma considerará la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que se realizará en 2026.

A su vez, tomará en cuenta los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno y el impacto de las medidas que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado para ayudar a Pemex a mejorar su situación financiera.