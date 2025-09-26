▲ Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Keith Patrick Harney, director de operaciones de la empresa CloudHQ, en la mañanera del pueblo. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 20

La empresa CloudHQ anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para desarrollar un complejo en Querétaro especializado en almacenamiento de datos e inteligencia artificial (IA), en el que podrán ubicarse algunas de las principales compañías ya asentadas en México en estos rubros.

Keith Patrick Harney, director operativo de la compañía estadunidense, una de las mayores desarrolladoras de centros de datos a escala mundial, aseveró que con esta inversión expandirán el campus que tienen en esa entidad durante el segundo trimestre de 2027. “Estamos hablando de seis centros de datos en un terreno de 52 hectáreas”, indicó.

En la conferencia presidencial indicó que los beneficios aumentan cuando se usa la IA, pues las empresas digitales que están alquilando están haciendo inversiones de tres a cinco veces mayores de “nuestra propia inversión inicial”.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de captar este tipo de inversiones no sólo por el monto, sino por estar dirigido al desarrollo tecnológico en México, particularmente en IA. “Si México quiere entrar en un proceso de avanzar en IA, necesitamos centros de datos. Para que haya un centro de datos se requiere mucha energía; aquí están hablando de 900 megavatios e iniciar con 200 megavatios. Tenemos un plan de crecimiento en los próximos seis años de 26 mil megavatios en todo el país, además de la capacidad instalada que se tiene ahora”, explicó.

Harney desestimó que haya un entorno riesgoso para invertir en México. “No estaríamos invirtiendo este tipo de cantidades si hubiese un gran riesgo. Estamos tomando todo esto en cuenta en las etapas preparatorias; no lo estaríamos haciendo si no estuviésemos seguros de dónde estamos”, expresó.