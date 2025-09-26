Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 19

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la venta parcial de Banamex, destacando que en los términos en que se concretó “regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en 25 por ciento. Considero que es una muy buena, es una buena noticia”.

Sin abundar demasiado, la mandataria subrayó que Fernando Chico Pardo “es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo con Citi”.

Más adelante, a pregunta expresa sobre descalificaciones del empresario Claudio X González al entorno del país para las inversiones, particularmente porque la reforma al Poder Judicial “resta certidumbre”, la mandataria discrepó de sus valoraciones, las cuales atribuyó a sus posturas políticas.