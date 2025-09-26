Economía
Ver día anteriorViernes 26 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/26. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Celebra arribo de un mexicano/
A nterior
S iguiente
 
Celebra arribo de un mexicano
 
Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 19

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la venta parcial de Banamex, destacando que en los términos en que se concretó “regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en 25 por ciento. Considero que es una muy buena, es una buena noticia”.

Sin abundar demasiado, la mandataria subrayó que Fernando Chico Pardo “es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo con Citi”.

Más adelante, a pregunta expresa sobre descalificaciones del empresario Claudio X González al entorno del país para las inversiones, particularmente porque la reforma al Poder Judicial “resta certidumbre”, la mandataria discrepó de sus valoraciones, las cuales atribuyó a sus posturas políticas.

Declaró que hay buenas condiciones para la inversión porque México tiene potencial de crecimiento y de desarrollo y hay confianza en el país de la inversión extranjera: en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura. “Entonces, obviamente, no coincidimos”.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto