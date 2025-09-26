Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 19

La confianza en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en su proyecto de país está entre los principales motivos por los que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró al estadunidense Citi una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex).

“Estoy muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional de México a manos mexicanas. Es una inversión personal muy relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país”, fueron las primeras palabras del empresario.

En una conferencia de prensa realizada ayer en las oficinas corporativas de Banamex, Chico Pardo dejó claro que el gobierno no le puso alguna condición para realizar la transacción, la cual está sujeta a condiciones de los reguladores y se tiene previsto que se concrete durante la segunda mitad de 2026.

Pasadas las 11:30 de la mañana, Chico Pardo, sin corbata, salió acompañado por Manuel Romo, director general de Banamex, y de Ernesto Torres Cantú, director general de Citi Internacional. En todo momento fue el foco de las preguntas y declaraciones.

Durante sus múltiples intervenciones, el octavo empresario con la mayor fortuna en México –según Forbes– consideró “un privilegio” ser la persona que encabece el regreso de Banamex a manos mexicanas, toda vez que el estadunidense Citi fue el propietario durante más de dos décadas.