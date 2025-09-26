Afp

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a35

Washington . El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo ayer que podría considerar el traslado de partidos del Mundial de Fútbol de 2026 de ciudades que considere “aunque sea un poco peligrosas”.

Estados Unidos es uno de los tres países organizadores del torneo, junto a México y Canadá, y albergará en su territorio el grueso de partidos de esta edición ampliada a 48 selecciones.

Entre las ciudades anfitrionas se encuentran bastiones demócratas como Los Ángeles, con ocho partidos programados, San Francisco y Seattle, con seis cada uno.

“Será seguro para la Copa del Mundo”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. “Si creo que no es seguro, trasladaremos a otra ciudades” los encuentros.