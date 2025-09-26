Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a12
La etíope Shewarge Amare Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo a principios de este año, murió ayer a los 30 años de edad. De acuerdo con diversos reportes, la corredora se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después. No se especificó la causa.
El Maratón de Estocolmo informó sobre el deceso a través de un comunicado en redes sociales. “Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.
Alene forjó una carrera exitosa, al registrar 12 victorias en las 27 competencias en las que participó como profesional. Vivió un tiempo en la Ciudad de México, donde conquistó las ediciones 2012, 2014 y 2015, así como el subcampeonato en 2021 del Maratón capitalino, y se impuso en la misma prueba en Mérida, Ciudad Juárez, Santiago de Chile, Huancayo Perú, Bangkok, entre otros.
“Con profunda tristeza lamentamos su fallecimiento. Su nombre y triunfos quedarán para siempre en la historia de nuestra ciudad”, publicó el Maratón de la CDMX en redes sociales.
En enero estableció una nueva marca personal de 2:29.34 en el Maratón de Tata Mumbai, aunque el de Estocolmo, a finales de mayo, fue probablemente su mayor logro al imponerse con tiempo de 2:30.38.
De acuerdo con Times of India, la maratonista regresó en meses recientes a Etiopía para entrenar.