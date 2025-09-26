Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a11
Oviedo. El Barcelona se impuso ayer por 3-1 al recién ascendido Ovie-do en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la sexta jornada de la Liga de España, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo catalán quedó ubicado en la segunda posición, a dos puntos del líder Real Madrid.
Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina adelantó al conjunto asturiano al minuto 33.
Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).
Gracias a este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (18 puntos).
Los azulgranas gozaron de más ocasiones claras en la primera mitad en su partido en Oviedo, pero no lograron materializarlas.
Hasta tres situaciones de peligro las protagonizó el atacante inglés Marcus Rashford, pero el cancerbero Aarón Escandell se interpuso en sus cañonazos. Una cuarta la tuvo el extremo brasileño Raphinha, quien no encontró el gol.
Al cuadro asturiano le costaba mantener el balón y generar pases claros, pero el fallo del arquero Joan García tras salir a cortar una pelota puso el partido cuesta arriba para los culés.
El guardameta, quien intentó conservar la posesión, entregó el esférico a Reina, quien preparó la pierna para mandarlo desde lejos al fondo de la red (33).
Tras la reanudación, el juego del Barça no fluía, pero un latigazo de Ferran Torres obligó a Escandell a realizar un paradón. Sin embargo, el despeje acabó cerca de García (56), quien anotó sin oposición.
Poco después, un cabezazo de Lewandowski (70) tras un centro del neerlandés Frenkie de Jong puso por delante a los catalanes.
También por alto marcó Araujo después de un saque de esquina para sentenciar el triunfo al 88.
En el otro duelo realizado ayer, el Elche empató 1-1 ante el Osasuna en El Sadar, pese a contar con un jugador menos los últimos 20 minutos de partido.
Víctor Muñoz (10) adelantó a los navarros, que confiaban en ganar gracias a su superioridad numérica, pero Adrià Pedrosa (90+2) enmudeció a la grada en el tiempo de descuento.
El Elche se coloca en quinto lugar con 10 puntos, mientras el Osasuna se queda en la decimotercera posición con siete.
En tanto, el defensa mexicano Johan Vásquez participó los 90 minutos en la remontada de su equipo, el Génova, por 3-1 frente al Empoli, en la segunda ronda de la Copa de Italia, con lo que aseguró su pase a octavos de final.