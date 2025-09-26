Afp

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a11

Oviedo. El Barcelona se impuso ayer por 3-1 al recién ascendido Ovie-do en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la sexta jornada de la Liga de España, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo catalán quedó ubicado en la segunda posición, a dos puntos del líder Real Madrid.

Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina adelantó al conjunto asturiano al minuto 33.

Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).

Gracias a este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (18 puntos).

Los azulgranas gozaron de más ocasiones claras en la primera mitad en su partido en Oviedo, pero no lograron materializarlas.

Hasta tres situaciones de peligro las protagonizó el atacante inglés Marcus Rashford, pero el cancerbero Aarón Escandell se interpuso en sus cañonazos. Una cuarta la tuvo el extremo brasileño Raphinha, quien no encontró el gol.

Al cuadro asturiano le costaba mantener el balón y generar pases claros, pero el fallo del arquero Joan García tras salir a cortar una pelota puso el partido cuesta arriba para los culés.