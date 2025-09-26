▲ El alce Maple representa a un portero canadiense, mientras el jaguar Zayu es un delantero mexicano y el águila Clutch un mediocampista estadunidense. Foto : FIFA

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a11

El jaguar mexicano Zayu, el águila estadunidense Clutch y el alce canadiense Maple fueron presentados por la FIFA como las mascotas del Mundial 2026, elementos gráficos que suelen ser clave en la industria mercadológica en los certáme-nes deportivos internacionales al conectar con los aficionados por su simpatía.

“Con las mascotas no sólo hay posibilidad de vender peluches, sino que los patrocinadores pueden tener una identidad gráfica. Las licencias de estos no suelen ser caras, varios las compran y las pueden usar en calcomanías o plumas. El tener la imagen de las mascotas, algo que hace alusión al Mundial, genera una mayor posibilidad de ventas”, apuntó Francisco San José, catedrático de mercadotecnia de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Desde Inglaterra 1966 con el león Willi, la imagen de las mascotas ha sido esencial en las Copas del Mundo para tener un emblema amigable que represente al torneo, así como a la cultura de los países sede.

En el imaginario popular tricolor aún son recordados el niño Juanito, quien fue representante de México 1970, así como Pique –un chile con bigote y sombrero– que fue la imagen de la segunda edición del Mundial realizado en este país en 1986. Ahora, las mascotas serán animales representativos de cada uno de los tres países anfitriones.

El jaguar fue elegido para representar a México, por ser uno de los animales más emblemáticos que habita en las selvas del sur del país, mientras Canadá apostó por un alce, que suele ser relacionado con la fauna del clima gélido de su territorio. Estados Unidos eligió a una águila calva, símbolo de esa nación.