▲ El clamor para que la UEFA y la FIFA, así como otras entidades deportivas apliquen sanciones a Israel va en aumento. Una muestra es la manta que desplegó la afición del club griego PAOK el miércoles en su partido de la Liga de Europa contra el club israelí Maccbi de Tel Aviv. Foto Ap

Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a10

Ginebra. La UEFA, ente rector del futbol europeo, se propone realizar pronto una votación para suspender a la federación de Israel en los torneos internacionales debido a los crímenes que comete el gobierno de Benjamin Netanyahu en el territorio palestino de la franja de Gaza. En caso de llevar a cabo la reunión y aprobar la suspensión, sería el primer organismo deportivo en sancionar a los israelíes tras el clamor de organismos internacionales, activistas, aficionados, atletas y futbolistas.

Se espera que una mayoría dentro del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA apoye cualquier votación en favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones, dijeron a The Associated Press dos fuentes bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Tal medida impediría que los equipos nacionales y clubes de Israel participen en competiciones internacionales. La selección masculina israelí tiene previsto reanudar sus apariciones en las eliminatorias mundialistas de Europa en dos semanas con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

Por ahora, no hay una fecha oficial para la votación. Sin embargo, la UEFA inauguró ayer la reunión de secretarios generales del organismo en Marbella, al tiempo que el Consejo de la FIFA se llevará a cabo la próxima semana en Suiza.

En caso de que la UEFA apruebe una suspensión en contra de Israel y la FIFA no hiciera lo mismo, el caso podría llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), debido a que las eliminatorias las organiza la entidad europea, mientras el Mundial es un torneo realizado por el máximo dirigente del futbol internacional.

No está claro si la FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre Gianni Infantino, jerarca del máximo ente rector del balompié mundial, y el presidente estadunidense Donald Trump, quien ha respaldado al gobierno de Netanyahu.

El apoyo de la administración Trump para la seguridad en el Mundial, y otorgar visas para jugadores, dirigentes y potencialmen-te cientos de miles de aficionados, se considera clave para que la FIFA pueda realizar el próximo año un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México.

Un portavoz del Departamento de Estado de EU dijo a Sky News: “Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier esfuerzo que intente excluir a la selección nacional de futbol de Israel de la Copa del Mundo”.

Directivos israelíes también “trabajan intensamente tras bambalinas” para evitar una prohibición contra sus equipos, reconoció el ministerio de Deportes y Cultura de Tel Aviv.

La intención de la UEFA de sancionar a la federación israelí se produce después de que un panel de Naciones Unidas pidió a las autoridades del futbol suspender a la selección de ese país, “como una respuesta necesaria para abordar el genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.