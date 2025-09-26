Presiona a FIFA para excluirlo de la copa del mundo
Responde al clamor de la ONU y los aficionados que exigen detener la guerra contra Palestina
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. a10
Ginebra. La UEFA, ente rector del futbol europeo, se propone realizar pronto una votación para suspender a la federación de Israel en los torneos internacionales debido a los crímenes que comete el gobierno de Benjamin Netanyahu en el territorio palestino de la franja de Gaza. En caso de llevar a cabo la reunión y aprobar la suspensión, sería el primer organismo deportivo en sancionar a los israelíes tras el clamor de organismos internacionales, activistas, aficionados, atletas y futbolistas.
Se espera que una mayoría dentro del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA apoye cualquier votación en favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones, dijeron a The Associated Press dos fuentes bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.
Tal medida impediría que los equipos nacionales y clubes de Israel participen en competiciones internacionales. La selección masculina israelí tiene previsto reanudar sus apariciones en las eliminatorias mundialistas de Europa en dos semanas con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.
Por ahora, no hay una fecha oficial para la votación. Sin embargo, la UEFA inauguró ayer la reunión de secretarios generales del organismo en Marbella, al tiempo que el Consejo de la FIFA se llevará a cabo la próxima semana en Suiza.
En caso de que la UEFA apruebe una suspensión en contra de Israel y la FIFA no hiciera lo mismo, el caso podría llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), debido a que las eliminatorias las organiza la entidad europea, mientras el Mundial es un torneo realizado por el máximo dirigente del futbol internacional.
No está claro si la FIFA apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre Gianni Infantino, jerarca del máximo ente rector del balompié mundial, y el presidente estadunidense Donald Trump, quien ha respaldado al gobierno de Netanyahu.
El apoyo de la administración Trump para la seguridad en el Mundial, y otorgar visas para jugadores, dirigentes y potencialmen-te cientos de miles de aficionados, se considera clave para que la FIFA pueda realizar el próximo año un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México.
Un portavoz del Departamento de Estado de EU dijo a Sky News: “Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier esfuerzo que intente excluir a la selección nacional de futbol de Israel de la Copa del Mundo”.
Directivos israelíes también “trabajan intensamente tras bambalinas” para evitar una prohibición contra sus equipos, reconoció el ministerio de Deportes y Cultura de Tel Aviv.
La intención de la UEFA de sancionar a la federación israelí se produce después de que un panel de Naciones Unidas pidió a las autoridades del futbol suspender a la selección de ese país, “como una respuesta necesaria para abordar el genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.
Severas críticas
Otro factor relevante es que la Asociación Palestina de Futbol ha estimado que más de 400 jugadores han muerto tras los ataques de Israel, y la propia UEFA ha recibido críticas por una conmemoración por el ex internacional palestino Suleiman Obeid que no mencionaba el contexto de su muerte.
La principal razón por la que la UEFA y la FIFA no han actuado es porque a las autoridades del futbol no suelen tomar posturas en cuestiones y conflictos geopolíticos, siguiendo la idea de que los equipos nacionales son vistos generalmente como representantes de su país y no de su gobierno actual.
Sin embargo, se ha informado a The Independent que numerosas asociaciones de futbol y miembros ejecutivos apoyaría una prohibición, o al menos están dispuestos a discutir sanciones en contra de Israel, pues consideran que al no tomarse una medida caen en una contradicción tras haber castigado a los equipos rusos por el conflicto bélico en Ucrania.
La diferencia con Rusia fue que los países se negaron a jugar contra ellos partidos clasificatorios inminentes para la Copa del Mundo en 2022, lo que obligó a tomar una decisión y presentar un caso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Los llamados para excluir a Israel del futbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas en medio de un clamor por el genocido cometido en franja de Gaza.
El primer ministro español Pedro Sánchez subrayó la semana pasada que Israel debería ser excluido de los certámenes deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después del conflicto en Ucrania en 2022.
La UEFA y su presidente Alek-sander Ceferin señalaron una postura más dura sobre Israel el mes pasado cuando colocaron pancartas que decían “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles” en el campo frente a los equipos del París Saint-Germain y Tottenham antes del partido de la Supercopa en Udine, Italia.
La federación de futbol noruega también se comprometió a donar sus ganancias de la venta de entradas para el partido del 11 de octubre en Oslo al trabajo humanitario en Gaza de Médicos Sin Fronteras.
Tanto Gabriele Gravina, de Italia, como Lise Klaveness, de Noruega, miembros electos del comité ejecutivo de la UEFA, podrían votar sobre la suspensión de Israel. Moshe Zuares, el presidente de la federación de futbol israelí, también está en el panel, al igual que Nasser Al-Khelaïfi, integrante del gobierno de Qatar y presidente del campeón europeo PSG.
Israel provocó el enojo de Qatar, un influyente aliado de Estados Unidos, que ha sido un mediador clave durante la guerra, con un ataque aéreo el 9 de septiembre dirigido a líderes de Hamas en Doha, la capital catarí.