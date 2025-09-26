Daniel López Aguilar

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 5

Ayer se cumplieron 10 años de la partida de Hugo Gutiérrez Vega (1934-2025). Para celebrar su legado, la Academia Mexicana de la Lengua organizó un homenaje difundido por YouTube y Facebook ((http://bit.ly/3VBnvSf).

Coordinado por Silvia Molina, el acto reunió a Liliana Weinberg, Felipe Garrido y Sara Poot Herrera, quienes coincidieron en que “su palabra sigue siendo brújula para entender la poesía como viaje, duda y refugio”.

Desde el inicio se evocó a un hombre de múltiples oficios: abogado, actor, diplomático, periodista cultural, académico, director de instituciones y suplementos, y sobre todo poeta y lector incansable.

Al ocupar la silla 34 de la corporación en 2012, Gutiérrez Vega lo había dejado claro: “La poesía no necesita de mucho para sobrevivir. Es, como todas las patrias de los hombres, el lugar de la partida y el regreso, la Ítaca en los ojos del alma”.

La ensayista y crítica literaria Liliana Weinberg subrayó la condición itinerante de su palabra. Rememoró al niño que, con admiración ingenua, abordó al poeta Francisco González León en Guadalajara para decirle: “Yo sé que usted es poeta”.

La anécdota, teñida de humor, anticipaba la ironía que acompañaría siempre a Gutiérrez Vega. Weinberg destacó cómo sus versos, reunidos en títulos como Los pasos del nómada o Peregrinaciones, ofrecen geografías interiores y exteriores: Inglaterra, Brasil, Grecia y el Caribe, pero también Lagos de Moreno y la Ciudad de México.

“Su poesía nos invita a caminar, a mirar, a escuchar. La literatura y la vida se cruzan hasta confundirse”, afirmó la también ensayista.

El escritor Felipe Garrido lo definió como “hombre de mundo”. Relató su labor diplomática en países tan diversos como Italia, Chipre, Grecia o Puerto Rico, su rectorado en la Universidad Autónoma de Querétaro y su dirección de Casa del Lago y de la Revista de la Universidad.

Pero donde más lo conoció fue en La Jornada Semanal, que durante la década que la dirigió se transformó, dijo, “en el suplemento cultural del país”.